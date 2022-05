Sebastien HOREL

Bonjour,

Je travaille actuellement sur le dispositif "contrat de securisation professionnelle". Ce dispositif consiste à accompagner des personnes qui viennent d'être licenciées pour motif économique. Par conséquent, si vous êtes en phase de recrutement,mes collègues et moi pouvons vous proposer des candidats dans tous types de métiers et domaines :



Profils disponibles actuellement :

assistantes administratives, comptables et bilingues, conseillers en vente, chauffeurs, caristes....