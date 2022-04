Laurence FOURCADE (MACÉ)

Je suis titulaire d'un BTS Assurances et bénéficie d'une 15 aine d'années d’expérience dans ce domaine. J'ai occupé différents postes aussi bien en commercial qu'en administratif (production, gestion de sinistres, contentieux), dans les différents secteurs IARD, prévoyance, vie. J'ai également eu l'opportunité de former des salariés à l'assurance (produits et terrain).



Mes compétences :

Assurances

Assurance