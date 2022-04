Laurence FOURNIER DUBOIS

SOPHRO ANALYSTE des mémoires prénatales, de la naissance et de l'enfance - Thérapie Brève

"Renaître à Soi et s'éveiller à sa vraie nature"



La Sophro Analyse permet d'identifier et de transformer en énergie vitale les éléments psychologiques empêchant la conscience d'être en harmonie. C'est une thérapie brève basée sur le dialogue et l'écoute, qui associe l'Analyse Transactionnelle, la Programmation Neuro-Linguistique (P.N.L.), le décodage des mémoires, la thérapie transgénérationnelle et la Sophrologie.



Elle permet de libérer les mémoires émotionnelles qui vous bloquent (dévalorisation, culpabilité, manque d'amour de soi), d'installer une nouvelle énergie et de nouvelles compréhensions de votre histoire, de donner du sens à votre chemin de vie et d'exprimer votre potentiel (ressources intérieures) en devenant le créateur de votre vie.







PEDAGOGIE POSITIVE à la Fabrique à Bonheurs



La Pédagogie Positive, une approche originale, ludique et efficace pour remettre la joie et la motivation au cœur de l'apprentissage. Redonner le goût d'apprendre........



Animation de conférences et ateliers :



- Conférences pour s'initier à la Pédagogie Positive,

- Atelier "Apprendre Autrement avec la Pédagogie Positive" pour les parents et leurs enfants de 9 à 14 ans. Les parents d'enfants plus jeunes peuvent venir seuls pour ensuite mettre tranquillement en application à la maison.

- Atelier "Booster ses révisions et Réussir ses examens" pour les lycéens et les étudiants.



Ces ateliers se déroulent sur une journée et utilisent des outils pédagogiques innovants tels que le Mind Mapping (carte d'organisation d'idées), la gestion mentale, la Brain Gym, la relaxation et la communication non violente.



Contact : laurencedubois@lafabriqueabonheurs.com

blog : http://www.lafabriqueabonheursblog.com

site : http://www.lafabriqueabonheurs.com

Facebook : "La Fabrique à Bonheurs Rennes"