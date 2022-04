Coach, formatrice, consultante spécialisée dans la conduite du changement, Laurence FRANCESCHI est associé fondateur de Terre d’enVol.



Elle dispose de plus de 20 années d’expérience dont 15 comme financier puis directeur administratif et financier en charge des ressources humaines dans des sociétés anglo-saxonnes internationales leaders sur leur marché (industrie pharmaceutique et industrie métallurgique). En tant que consultante, elle accompagne les entreprises comme les individus dans leur évolution (audit social, GPEC, création de PME, coaching, conduite du changement, formation …).



Son expérience dans les sièges sociaux, les usines, les filiales de grands groupes internationaux l’a amenée à accompagner l'ensemble des responsables fonctionnels et opérationnels de l’entreprise dans la réalisation de leurs objectifs sur les plans financiers, juridiques, administratifs et RH. Ses talents "de facilitatrice du changement" l’ont conduite à mener des projets de restructuration majeurs (réorganisation, fusions, mise en location gérance, apport partiel d’actif, cession de site, transferts géographique…) et à participer à la création de start-up. Sa passion de l’humain et son goût pour la mise en mouvement l’a naturellement orientée vers le conseil, la formation et le coaching. Convaincue que la mise en valeur des talents et le développement des compétences sont des clés favorisant l’innovation et stimulant la motivation, elle vient d’ouvrir l’activité Bilan de compétences pour compléter l’offre client de la société.



Sa formation

Evaluation des compétences comportementales en situation professionnelle – PerformanSe

Coach et Master Coach certifiée par Coach-Up Institut

Coach également formée à la Neuro-Science Motivationnelle

Formation à l’ennéagramme

Formatrice Manager Coach (licence n°010/150405) - Coach-Up Institut



DESS en Droit des Ressources Humaines et de la Protection Sociale – Université de Saint Quentin en Yvelines

Formations aux techniques de management (Hay Consultants, Business Booster, Mix RH, Krauthamer)



Diplôme d’Etudes Comptables et Financières - INTEC

Maîtrise de Science de Gestion – Université Paris I Panthéon Sorbonne



Elle adhère à l'une des chartes de déontologie en coaching les plus rigoureuses du marché et est membre actif du bureau de l’ICF Paris Sud, International Coaching Fédération.

Vous pouvez la joindre directement au 06 84 81 82 40 et sur l.franceschi@terredenvol.fr



Mes compétences :

Bilan de compétences

Coach

Coaching

Conduite du changement

Conseil

Création

Création d'entreprise

Ennéagramme

Finance

Formation

Leadership

Management

Ressources humaines

Stratégie