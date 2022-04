Laurence FRESSE

20 ans d’expérience en tant qu’assistante commerciale et chargée de clientèle dans divers grands groupes industriels.

Adaptable, autonome, esprit d'équipe, polyvalente, fiable, efficace

Actuellement à la recherche d'un poste.



20 year's experience as sales assistant and client relationship

Management for different major industry actors.

Adaptability, autonomy, team-player, versatility, reliability, efficiency

I am currently looking for a job.



Mes compétences :

Order management

Logistics issues management

SAP

Customer Relationship Management

supply chain monitoring

sales management

Team Management

SAP ERP

Oracle

Microsoft Outlook

Microsoft Office

Lotus Notes/Domino

IBM AS400 Hardware

Forecasting

Financial disputes management

Contract management

Adobe Photoshop