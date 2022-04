Laurence FRUCHON

"Rien n'est permanent sauf le changement" HERACLITE



Depuis 20 ans j'interviens comme Consultante RH sur des missions de Recrutement,de Formation et de Gestion de talents.

Aujourd'hui certifiée à l'Institut Léonard de Vinci(ILV) comme consultante en Bilan de Compétences et Reclassement,je souhaite orienter mon activité vers la Transition Professionnelle et le Développement de Carrières en Individuel et Collectif:

Bilan de Compétences,

Outplacement,

Animation d'Ateliers de recherche d'emploi,

Accompagnement des seniors et missions sur l'Intergénérationnel entre jeunes actifs et seniors.



Mes compétences :

Conseils en Recrutement

Pilotage et Ingénierie d'offres de formation

Commercialisation de projets

Techniques d'accompagnement des candidats