Laurence FURIC

Formatrice, résidant aux Etats-Unis depuis 1998, j'enseigne les nouveaux media essentiellement aux technophobes de ma génération, qu'ils souhaitent maîtriser leur communication digitale pour développer leur business, ou qu'ils aient besoin de se remettre à flot pour des motifs personnels.



Ma passion - et ma patience - pour ce qui est nouveau et différent n'ont d'égales que mon enthousiasme pour ce qui permet de grandir et de rendre le monde meilleur.



J'écris et blogue régulièrement, fais partie du choeur de ma synagogue et élève deux garçons, espérant en faire des hommes malgré les défis qui leur sont respectivement présentés.



Je m'intéresse essentiellement aux comportements, aux cultures et aux humains sous toutes leurs formes.



Mes compétences :

Communication

Transmission des savoirs

Expression écrite

Expression orale

Analyse stratégique

Management opérationnel

Management de projet

Management d'équipes

Organisation professionnelle

Identité numérique

Blogging

Réseaux sociaux

Formation

Logiciel CRM