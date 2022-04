Laurence HUBERTY

DRH dans une collectivité territoriale pendant 11 ans.



Activité de consultante depuis 2004.



Domaines et secteurs d'activité : conseil et formation en Ressources Humaines auprès du secteur public.



Conception et commercialisation d'une solution informatisée de gestion des compétences : MouviTal' (vos compétences et vos talents en mouvement).

Cet outil comprend un référentiel métiers, un référentiel compétences et un référentiel formation spécialement conçus pour la Fonction Publique Territoriale. Il peut également être adapté aux autres fonctions publiques ainsi qu'aux entreprises du secteur privé. Il a d'ailleurs été mis en place au sein du Groupement d'Employeurs du MIN de Rungis et a été nominé en octobre dernier par l'édition 2016 des Trophées SIRH .

Grâce aux liens instaurés entre les différents référentiels, il est possible de naviguer de l'un à l'autre et de passer, en quelques clics, d'une fiche métier à une fiche compétence, puis aux actions de formation susceptibles d'acquérir ou de développer ces compétences.



MouviTal' propose également des modules de gestion des ressources humaines et des compétences :



- Module "Fiches de postes" : permet la génération de vos fiches de postes à partir de métiers de référence. Ces fiches de postes décrivent les activités du poste mais également les compétences nécessaires.



- Des modules d'évaluation des compétences permettent d'identifier les besoins de compétences des agents et de trouver les actions de formation adaptées grâce au référentiel formation qui recense près de 1000 stages (pour l'essentiel empruntés au catalogue du CNFPT) :

- Module "Évaluation des compétences sur le poste"

- Module "Évaluation des compétences dans le cadre d'une mobilité"

- Module "Évaluation des compétences dans le cadre de l'entretien professionnel"

Ces différents modules permettent de comparer les compétences requises et les compétences détenues et d'identifier les actions de formations les mieux adaptées.



D'autres modules et fonctionnalités sont d'ores et déjà développés ou en cours de développement :

- Aires de proximité et de mobilité : permet d'identifier le métier ou le poste le plus proche du profil de compétences d'un agent

- Organigramme de la collectivité

- Entretien professionnel

- Évaluation des formations

- GPEEC,,....



Une présentation en ligne de MouviTal' sera prochainement disponible.



Mes compétences :

Ressources humaines

Organisation

Gestion des compétences

Secteur public

Management de projet