ACCOMPAGNER DES PME DANS LEUR DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL





- Vous voulez vendre à l’international mais vous ne savez pas comment commencer ?

- Vous avez toujours les mêmes clients et vous souhaitez en conquérir de nouveaux à l’export ?

- Vous avez des clients étrangers et vous réfléchissez à mettre en place le bon circuit de distribution ?

- Vous avez un nouveau produit et souhaitez le promouvoir à l’international ?

- Vous souhaitez trouver le bon financement pour vous développer à l’export ?

- Vos collaborateurs ne connaissent pas les contraintes de l’export et vous voulez les former ?

- S’orienter vers l’économie de la fonctionnalité : une opportunité à l’export ?



Je vous propose, plus concrètement, de vous accompagner pour faire un diagnostic export, débuter à l'international, trouver un financement, former votre équipe, vous développer à l'export, trouver un partenaire étranger.



Diplômé de Sciences-Po Paris (Eco-Fi), j’interviens depuis plus de 20 ans dans le développement de PMI françaises ou étrangères implantées en France. Je connais bien l’industrie, l’industrie mécanique, orientée vers les biens d’équipement pour les process de fabrication concernant des secteurs d’activités variés : chimie, pharmacie, pétrochimie, énergie, O&G, hydroélectricité, gestion de l’eau… J’ai régulièrement travaillé avec les pays d’Europe Centrale et Orientale ainsi que l’Inde.



Mes compétences :

PME-TPE

Analyse stratégique

Gestion financière

Développement international

Développement commercial