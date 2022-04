Erik GIERTS

Passionné par le sport, l'entreprise, le coaching, le leadership et la performance, je suis devenu consultant et coach après un parcours de plus de 10 ans en entreprise et fort aussi de plus de 15 ans comme joueur de hockey sur gazon en équipe nationale, comme coach, entraineur sportif.



Depuis 2008, je développe à travers Jobbing Partner des solutions Rh, management, formation, coaching et séminaire.



Connu pour notre méthode inédite : l'Equi-Jobbing : le cheval au service de l'homme et de l'entreprise nous accompagnons, et formons depuis 2009 des dirigeants, des cadres, des CODIR...



Mes compétences :

Coaching d'équipe

Coaching individuel

Management

Learn coaching

Equi-Jobbing

Formation professionnelle

Conduite du changement

Ressources Humaines

Leadership

Accompagnement

Performance