Laurence GANNIER

Après une dizaine d'années passées entre la recherche universitaire et industrielle et le management de la qualité dans un laboratoire de contrôle qualité biologique, j'ai fait le choix de m'orienter vers l'enseignement afin de transmettre mes compétences à des étudiants en BTS (Analyses de biologie médicale et Bioanalyses et contrôles). Mon parcours professionnel et ma formation initiale me permettent d'aborder l'enseignement sous un angle concret au plus près de la réalité des laboratoires.



Mes compétences :

Biotechnologies

Communication

Motivation

Qualité

Rigueur