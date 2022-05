Yohann MULLOR

Qualiticien et assistant en amélioration continue, je participe au développement des démarches qualité notamment dans le secteur IAA:

- Mise en conformité avec les référentiels ISO,IFS,BRC

- Mise en place et suivi du plan HACCP de l'entreprise

- Coordonne les Cahiers des Charges aux spécifications clients et fournisseurs

- Plans de contrôles et de surveillance

- Démarches de progrès et amélioration continue, contrôles qualité produits et process

- Méthodique et à l'écoute



Mes compétences :

Qualité de l'air

Qualité

Sécurité alimentaire selon la démarche HACCP

Techniques de laboratoire

Audit qualité

Formation

Audit

amélioration continue, écoute client, ISO22000, IF