Laurence GARDIN

Plus de quinze ans de management commercial en France et à l'international, spécialiste en management et en vente de solutions en BtoB, solide expérience en management de comptes globaux



- Vente de Services en B to B - approche consultative

- Management d'équipes et de projets multinationaux

- Coaching individuel et d'équipe

- Expertise Conseil, mobilité internationale et formation

- Recrutement et animation de réseaux de consultants experts

- Expertise formation & Executive Education



Ecouter et conseiller clients et prospects, concevoir et mettre en oeuvre les solutions à même de servir leurs enjeux stratégiques, orchestrer la mise en oeuvre des prestations, tenir nos engagements d'excellence dans le respect des délais, anticiper et innover pour générer la satisfaction et s'engager dans l'amélioration continue : tels sont les "ingrédients" qui m'ont permis de gagner la confiance des clients et des équipes et d'instaurer des relations à long terme.



Mes compétences :

Développement international

Conseil

Développement commercial

Formation professionnelle

Formation continue

Management