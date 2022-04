Laurence GARNIEL

Négociatrice et Management Direct ou Indirect :

Solide expérience sur le Secteur Agro Alimentaire BRSA ,depuis 20 ans ,Alimentaire et Hors foyers

- Négociation et Développement de la profitabilité du client

- Garantie d’application des CGV et Négociation des Achats de services,

- Gestion de la logistique, des factures, Intéraction des services

- Sensibilisation et Mobilisation des Forces de vente clients Directs : Grossistes Dchd / Confiseurs et Force de Vente CCE

- Optimisation des Accords Groupements Nationaux Clients Directs FB , C10 ...et Clients Indirects Subway ,

- Négociation Clients régionaux Groupe Talek , Bourdoncle , Saros....

- Développement du CA Client grâce à une démarche Marketing

- Management Transversal et Direct : Différentes équipes commerciales ( Home et Cold )