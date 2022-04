Laurence GAULT

Pas toujours façile de se présenter, j'ai 50ans, deux enfants ; Mariée à un homme merveilleux qui a une TPE de plomberie chauffage, maintenance. Après une carrière atypique ,vingt ans d'installation dans d'autres domaines professionnels ; Apres vingt ans d'agoraphobie et un long chemin d'évolution personnelle , grâce à des rencontres de personnes merveilleuses , qui ont crues en moi , qui ont sue faire naitre et ressortir , ce qui hibernée en moi depuis si longtemps, j'ai pue faire de ma passion, la santé holistique, ma profession;

Je reçois sur rendez vous dans mon cabinet , et vous reméçie de votre confiance et de votre fidélité .





membre de l'ASCA ,

membre de la LFDR , fédération de reiki.



Mes compétences :

Magnétisme

Réflexologie

Réflexologie plantaire

Reiki

Reiki USUI