Laurence GEAY

Une journée le 5 mai à la salle Ecovie à Carros 06510

Et un stand au Broc 06510 le 12 mai

Je vous y attend nombreux avec des animations sur le stand





OUVERTURE CABINET NATUROPATHE RENFORCEZ VOTRE VITALITE !



OUVERTURE LE 4 MARS 2019 - COLOMARS ET ST ANTOINE DE GINESTIERE

Lundi et Samedi

341 chemin de la Ginestière – St Antoine de Ginestière 06200 NICE

Lundi 9h15-14h

Samedi 9h30-13H30

Mardi et Jeudi

6 rue Etienne Curti 06670 Colomars

Mardi 9h30-12h30

Jeudi 9h30-12h30



A VOS AGENDAS POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS !!!













Naturopathe

je m'installe début mars

lundi et samedi matin à Saint Antoine de Ginestière 06200

et mardi et jeudi matin à Colomars 06670



méthodes naturelles (besoins alimentaires de l'organisme, relaxation et respiration, hygiène de vie, sommeil...) et des produits naturels (phytothérapie, fleurs de Bach, huiles essentielles, cosmétologie naturelle...)



Soyez acteur de votre santé en prenant soin de vous.

Découvrir votre corps dans sa globalité et une hygiène de vie.



RENFORCEZ VOTRE EQUILIBRE ET VOTRE VITALITE !!



Après un bilan de vitalité qui prend en compte le corps dans sa globalité, l'émotionnel, le psychologique, le nutritionnel, le sommeil... A l'issue de ces séances vous SEREZ revitalisé, énergisé, vous aurez une meilleure forme et un meilleur tonus !



