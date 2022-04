Laurence GEORG

Domaines de compétences

MOA

 Recueil des besoins et rédaction d’un cahier des charges

 Centralisations et prise en charge des questions fonctionnelles

 Organisation de la recette (préparation, exécution)

 Assurer la conduite du changement en s’appuyant sur les compétences requises (impacts process, formations, communication)



Gestion de Projet



 Définition de planning en positionnant les jalons clés et en définissant la trajectoire entre chaque jalon

 Suivre le planning et la réalisation des travaux en lien avec le chef de projet IT

 Identifier les risques et points ouverts, définition et suivi des plans d’actions

 Assurer le suivi budgétaire

 Organisation et animation de comité de projet et de pilotage

 Remontée régulière au responsable et au sponsor

 Communication hebdomadaire d’un statut synthétique du projet



Métiers

 Finance de marché, Brokerage





Mes compétences :

Gestion de projet

Finance de marché

MOA