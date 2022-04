Laurence GERVAIS

INGENIEUR INSA Lyon option informatique, j'ai débuté ma carrière dans le conseil et la conception de systèmes d information pour de "Grands comptes"​.



Spécialiste de l'étude des besoins et des spécifications par prototypage, j'ai travaillé sur différents projets et j'ai assuré la formation des utilisateurs.



Ainsi, après plusieurs années, je me suis orientée vers l'Education Nationale où j'exerce depuis 15 ans.



Aujourd'hui, mon expertise pédagogique, couplée à mes compétences d'architecte de Systèmes d'Information me permettent d'envisager de travailler dans un nouveau domaine porteur : le BIM (Building Information Modeling), modélisation des données du bâtiment.



Après avoir assisté à plusieurs conférences sur le sujet et sur les différents outils de modélisation 3D, je me lance un nouveau défit : devenir spécialiste de la conception par maquette 3D.



Mes compétences :

BIM

Système d'information

Pédagogie

Mathématiques

Architecture logicielle

Architecture SI

Assurance qualité

Test fonctionnel

Animation de formations

Formation

Management

Analyse des besoins

Analyser écouter réfléchir agir

Conception

REVIT