Depuis septembre 2020, je me spécialise dans le numérique éco-responsable et je propose des sites web low-tech pour avoir un impact écologique moindre et dans la sensibilisation aux grands enjeux du numérique (qualité web, accessibilité, données personnelles, etc.).



Retrouvez mes prestations sur le site https://lektor.laurence-girault.fr/



---



Découvrir le détail de mes projets, mon parcours et mes compétences sur mon site https://laurence-girault.fr



Mes compétences :

HTML

CSS

CSS 3

HTML5

Webmarketing

Référencement

Internet