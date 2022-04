Agathe BEGAULT

Langues

Anglais : lu, écrit et parlé couramment (855 au TOEIC)

Espagnol (notions)

Chinois (notions)



Informatique

Langages/frameworks:

C / C++ / SQL / Shell Unix

Java (Javabean/Servlets) / Struts

Ruby / Ruby on Rails

Lisp / Prolog / Assembleur / Latex

Web XHTML / PHP / CSS / JavaScript / Ajax

OCL



Méthodes d’analyse: Merise / UML / SADT



Outils / Logiciels:

ACCESS / Eclipse, Netbean / Oracle / Open Office

PhpMyAdmin / Visual Studio / Gimp

Apache / Windows Server



Compétences Métiers:

Marketing et ressources humaines

Comptabilité Générale

Comptabilité Analytique

Sociologie

Droit de l'Informatique et du Travail

Économie