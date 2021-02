Aurélien MATHIAS

Je suis aujourd'hui référent technique sur un center de service d'une vingtaine de personnes.

J'ais eu l'occasion de voir beaucoup de choses liées a l'environnement Java.

Je travail majoritairement sur des projets JEE. L'environnement est principalement Open Source (Eclipse, Maven, ... ).

Je suis en poste actuellement dans une filiale d'assurance d'une grande banque.

L'environnement est très riche (Java, C#, AS400, mobile).



Je suis membre du Java User Group d'Orléans ou des conférences sont données depuis un peu plus de 6 mois sur l'environnement actuel Java et sur les nouveautés a venir.



Je reste a l'écoute de toutes les opportunités.



Mes compétences :

JDBC

Java

C++

Spring

Hibernate

Swing

Webservices

HttpInvoker

Oracle

C#

JEE

Eclipse

Netbeans

Visual Studio (2010)

Développement informatique

Programmation

Codeur

Développeur Java

programmeur