Laurence GOGUY

Bonjour !



Durant 14 années au sein d'un journal d'offres d'emploi en région parisienne (2 éditions hebdomadaires : une nationale et une régionale), j'ai occupé un poste de graphiste, puis de chef de studio : gestion d'une équipe de 3 graphistes, mise en page et en ligne d'offres d'emploi, d'articles, de couvertures, d'éditions spéciales ; travail en interaction avec des commerciaux, des prestataires extérieurs, des partenaires ; respect des impératifs graphiques et techniques.

J'ai été licenciée pour motif économique fin mars 2014.



Dans le cadre d'une reconversion professionnelle, j'ai suivi une formation de Conseillère en Insertion Professionnelle à l'AFPA de Paris XII. J'ai obtenu le Titre en avril 2015.



1/ Accueillir pour analyser la demande des personnes en démarche d'insertion et établir un diagnostic partagé

2/ Accompagner les personnes dans leur parcours d'insertion sociale et professionnelle

3/ Développer et mettre en œuvre des solutions d'insertion avec les employeurs

4/ Contribuer au montage de projets ou à la réalisation d'actions dans le champ de l'insertion



Je suis nouvellement installée à Lamballe, et en recherche active d'emploi. Je ne souhaite pas me limiter à ces 2 secteurs d'activité, j'étudie donc toute offre de poste avec attention.



Mes compétences :

Chaîne graphique

Création

Mac

Mise en page

Ordinateur

PAO

Pré-presse

Print & web

Réactivité

Analyser écouter réfléchir agir

Empathie

Analyse des pratiques professionnelles