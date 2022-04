Laurence GOISLOT

Mon parcours atypique, à la fois informatique et opérationnel, ne peut que vous interpeller...

Après 15 ans passés en service informatique, j’ai su saisir l’opportunité d’aller « vivre ma vie » d’utilisateur. Ainsi, depuis 5 ans, je collabore avec les principaux acteurs des métiers de distribution intégrée en prêt à porter féminin (gestionnaires, service communication, directeur réseau, régionaux,…). De leurs problématiques métiers et de mes connaissances techniques, il ressort, pour eux des outils d’aide à la décision et, pour moi une réelle connaissance Métier.

Aimant avant tout le contact humain, dotée d'un grand sens de l'écoute et de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, je désire me concentrer aujourd'hui sur les aspects fonctionnels et organisationnels au travers de missions de conseils, d'assistance mais aussi de formations et de suivis de projets SI.

Même si je reste attachée à ma région nantaise, ma situation personnelle fait que je ne crains pas les déplacements professionnels, même fréquents.



Mes compétences :

Visual FoxPro

Microsoft Word

Microsoft SQL Server

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Cognos - analysys & Query STUDIO

AS400