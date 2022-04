Laurence GOIX WERTS

Nietzche a dit : Deviens ce que tu es. J'aime cette phrase car nous sommes la personne la plus apte à trouver notre chemin et les réponses les mieux adaptées en nous.

Après :

-30 ans d'expérience, comme responsable juridique en charge de manager les risques juridiques d’établissements immobiliers,

-15 ans de formation à la psychologie, je suis devenue psychopraticienne.



JE DEPLOIE MAINTENANT MES ACTIVITES AUTOUR DE 2 AXES :



1)THERAPIE, ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL : Faire quelques pas ensemble, intégrer réflexions et émotions. Parler, Exprimer son ressenti

a)Thérapie en groupe ou individuelle en Dynamique Emotionnelle Exprimée

b)Accompagnements professionnels individuels ou séminaires de réflexion pour prendre soin de son devenir professionnel. Explorer ses talents : Observer, regarder autrement, imaginer,faire des ponts. Faire l’inventaire de ses intérêts, ses compétences, ses savoirs faire et savoirs être. Aller à la recherche du potentiel qui n’a encore été exploré. Se déployer : Dégager et interpréter les informations éclairantes en fonction de soi. Identifier ses choix de vie professionnelle. Mobiliser ses ressources pour exercer son métier autrement ou changer d’activité. Trouver le métier juste pour soi. Se mettre en marche, prendre sa juste place. Devenir acteur de sa vie. Prendre son essor.

2) ANALYSE, PILOTAGE ET GESTION DE PROJETS :

a)Pilotage juridique de projets immobiliers : manager les projets d’achat, vente, location (fédérer les équipes internes, les partenaires externes), pilotage et négociation des contrat en lien avec les notaires ou avocats et les équipes internes. Valorisation des biens par la gestion des risques juridiques : identification, évaluation, la sécurisation (analyse des contrats et contentieux en cours), recherche des possibilités d'économies (taxes foncières, charges..)

b) Missions de Secrétariat Général : Gestion, assistance administrative et organisationnelle, création d’indicateurs de suivi d'activité et de reporting.



Mes compétences :

Juridique

Immobilier

Psychologie