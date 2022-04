Carine KREUCHER-MARC

Professionnelle des ressources humaines depuis plus de 15 ans, J'ai rejoint l'équipe de LHH ALTEDIA, cabinet de conseil en ressources humaines pour son engagement pour l'emploi, la puissance de son collectif au regard pluriel et ses outils porteurs et innovants.

ALTEDIA fait partie de LEE HECHT HARRISON (LHH) la ligne d'activités mondiale de conseil en RH du groupe ADECCO.



Domaines d'activités : Performance RH / Stratégie sociale / Développement des Talents/ Transition professionnelle.



Mes compétences :

Formation

Management

Organisation apprenante

Ressources humaines

Co-développement

Accompagnement des transitions individuelles

Coaching managérial