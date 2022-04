Laurence GOMBEAU

Issue d'un Bac +4 Responsable QSE au Cesi Strasbourg, je travaille actuellement chez Ziemex S.A.S depuis 7 ans maintenant où je suis en charge de la gestion des systèmes de management de la qualité, securité et environnement ainsi que de la gestion des déchets dangereux de l'entreprise et de la mise en conformité de l'entreprise vis-à-vis notre arrêté préfectoral.

Je suis également CSTMD branche commune et option gaz et je gère les différents dossiers pour les organismes externes:

ASN

CARSAT

DREAL



Mes compétences :

Environnement

Management de la qualité

Sécurité au travail