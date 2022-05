Patrice GOMBEAU

De formation Ingénieur Universitaire, j'ai complété mes connaissances par la pratique en milieu industriel et tertiaire.



L'usine de Gandrange est actuellement constituée d'un Train de laminage permettant de produire des aciers conditionnés sous forme de barres ou de couronnes.



Depuis 1967, elle a traversé les âges et subit plusieurs transformations. Actuellement, elle vit en tant que savant mélange entre des équipements d'origines, des installations rénovées pendant les années 80-90, et des revamping récents.



Mes compétences :

AutoCAD

SolidWorks

Électricité industrielle

Gestion de projet

Management

Automatisme

Maintenance