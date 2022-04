Laurence GOSSE

Après avoir suivi une formation pour devenir Réflexologue Plantaire je me suis installée à l'espace de santé pour soi à Trélazé. Cette formation certifiante s'est déroulée sur une année, dirigée par Sylvie JUGE sur Angers, c'est une formation complète qui valide théorie et pratique avec rédaction d'un mémoire basé sur les séances données tout au long de cette année. C'est tout naturellement qu'à la fin de ma formation j'ai quitté mon poste de secrétaire dans une association d'aide à la personne pour me consacrer à ce métier qui satisfait pleinement.