Laurence GOUBERT

Actuellement en CDD au sein de l'Adapei-Aria de Vendée, je suis à l'écoute d'opportunités qui me permettent de mettre à profit mes compétences acquises.

Mes années d'expériences significatives au sein du Groupe KONICA MINOLTA, ainsi que dans des PME se sont consolidées et ont développé mes capacités d'adaptation, d'organisation, de rigueur, de réactivité.

Autonome, j'aime aller au bout des choses et relever de nouveaux challenges. Dynamique, sociable et perfectionniste, je suis impliquée dans tout ce que j'entreprends.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

SAP

Microsoft Excel