Laurence JOUBERT

Vous êtes une CLINIQUE, un EHPAD, une ENTREPRISE vous souhaitez prendre soin des patients, des résidents, de votre personnel, une gamme de formation est proposée sur demande .

GESTION du STRESS, le TOUCHER dans les SOINS, la COMMUNICATION



Découvrir le massage, mais aussi le toucher , véritable outil de transformation par l'intermédiaire de diverses méthodes de relaxation.

Stages et ateliers tout au long de l'année





Relaxologue, et praticienne en thérapie je consulte à mon cabinet en relation d'aide

Je pratique le massage de relaxation depuis 20 ans ainsi que le yoga

Initiée au massage,bien être, à la réflexologie,au massage ayurvédique de bien être ,toutes mes formations Massage et Yoga se sont déroulées en France, et m’ont été transmises par des professionnels reconnus

Au regard de toutes ces années, j'organise des ateliers, stages, et formations .

le prochain : 2 et 3 décembre

matin: mouvements corporels, postures, respiration, calme mental

l'après midi: massage créatif voir le programme sur site



Au plaisir de se rencontrer dans la CREATIVITE



