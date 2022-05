Sabrina LOFFREDO *

Content Marketing FR & IT > FR , Copywriter SEO, Volgarizzazione scientifica Digital/print PR, Social Media FR Marketing.

> Rédiger SEO / traduire des articles, brèves, publi-reportages, traductions, communiqués de presse et interviews (actualités, politique, art et culture, économie, vulgarisation scientifique et technique ) web / print

> Définir les axes des stratégies : éditoriale - communication interne/externe - web.marketing

> Créer supports de promotion interne & externe web / print

> Administrer des sites (CMS) et animer les réseaux sociaux, blogs

Plus: compétences en graphisme Adobe Illustrator, InDesign, Lightroom, Photoshop, gestion CMS (WordPress)



Formazione in ambito comunicazione, giornalismo, marketing, buona conoscenza : materie umanistiche PNL scienza

> SEO copywriting Creazione/elaborazione di contenuti per siti [editoriali]

> SEO Traduzione madrelingua francese Italiano ; IT > FR

> Attività di redazione [intervista, storytelling...] / gestione di piani [editoriali] Comunicazione Blogging Giornalista

> Strategie di base per l'Inbound Marketing

Plus: competenze grafiche, utilizzo di programmi di editing foto, utilizzo piattaforma CMS (WordPress)



Mes compétences :

Communication conseil et création

Traduction italien

Relations publiques/presse

PNL

Marketing

Communication interne/externe

Gestion de projet

Graphisme print / web

Stratégie de communication print / web

Adobe Lightroom

SEO

Adobe InDesign CS5

Création de contenus

Vulgarisation scientifique

Adobe Illustrator CS5