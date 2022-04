Laurence GOY

De formation ingénieur en physique-électronique, c'est vers le traitement de l'information, plus particulièrement le développement et la gestion de projet informatique que j'ai cheminé.



Mon sens du service, mon goût pour la pluridiciplinarité m'ont poussé à relever des missions passionnantes et diversifiées. Une expertise acquise au sein du centre de formation Europe m'a permis d'évoluer très tôt dans le monde internet en tant que chargée de mission, consultante, responsable de site, responsable qualité au gré des projets.



Partie de la région lyonnaise, berceau familial et lieu d'étude, j'ai débuté ma vie active près d'Antibes, à Sophia Antipolis, sous le soleil de la Côte d'Azur. En 1998, je me suis rapprochée du plus haut sommet des Alpes, en m'installant dans le Pays de Gex.



Un temps "cyber épicière" en Suisse puis cheffe de projet pour la mise en place de sites d'informations ou de e-commerce en Europe, je suis à présent consultante e-RH.



Mes compétences :

E-business

Ebusiness

SIRH