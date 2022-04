Laurence GRAU

Les PME doivent exporter pour se développer et faire face à la concurrence internationale...



Les PME du secteur de "l'art de vivre à la française" ( linge de maison, art de la table, décoration, équipement de la personnes...) sont des pépites qui peuvent être compétitives et trouver de nouveaux débouchés sur les marchés étrangers.



Pour partir à leurs conquêtes, il n’y pas d’alternative au professionnalisme : cela nécessite un savoir-faire, du temps et des moyens. Quels sont vos projets export ?



Une fois franchi les premiers pas - ou avant de les franchir - je vous propose de vous accompagner de façon très pragmatique dans la conquête de votre chiffre d'affaires à l'international.



Je mets à votre service 20 années d'expérience à l'export, dans des secteurs Equipement de la Maison, Linge de maison, Art de la Table et Décoration...J'ai une expertise particulière pour implanter des marques et valoriser le « Made in France » et le "french touch" à l’étranger.



Mes compétences à la fois opérationnelles et stratégiques me permettent d’appréhender rapidement les problématiques rencontrées par les dirigeants et de leur proposer des solutions concrètes pour améliorer leurs performances à l’international.







Mes compétences :

Conseil

Export

Commerce International

Accompagnement

Textile