Laurence GRESILLON

Assurant des postes de commerciale depuis plus de 16 ans, je suis actuellement chez INITIAL, entreprise spécialisée dans la location et l'entretien des tenues professionnelles, hygiène sanitaire et tapis de sols.

Responsable d'un secteur géographique sur trois départements( Val d'Oise, Hauts- de- Seine, Seine- Saint-Denis) avec une typologie de clientèle répartie dans les domaines d'activité industrie, tertiaire, collectivité et hôtellerie-restauration, je pilote la relation client, la gestion et le développement de l'activité par le biais d'offres globales et complexes à forte valeur ajoutée.



Mes compétences :

Formation et accompagnement des nouveaux commercia

Prospection et développement commerciale

Etude des Appels d'Offres