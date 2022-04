Laurence GRIMAL

Je porte un regard minutieux sur la qualité tant esthétique que technique des films réalisés à Heladon, et collabore au sein des équipes tout en supervisant le travail de création, écriture et montage de film, l'ensemble des supports édités...

Mon expérience en suivi de production fait de moi quelqu’un de tenace, rigoureux, passionnée et créative. Mon métier se résume en une phrase bourrée d'ambition : aller plus loin à chaque film et obtenir le meilleur.

Gérer des budgets et coordonner les projets de différents prestataires en adaptant les moyens techniques et financiers tel est l'objectif. Je suis entourée de professionnels dont l'expertise et le talent ne sont plus à prouver pour réaliser les projets les plus ambitieux de mes clients.

Ce qui m'interesse c'est créer, apporter un brin de folie, et entrainer derrière moi des équipes "formidables" auxquelles je saurais donner envie d'aller plus loin.



Mes compétences :

De l'énergie contagieuse

S'adapter, une vraie force

Film institutionnel

Infographie

Design graphique

Film d'entreprise

Production audiovisuelle