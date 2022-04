Laurence GRIMOIN

Anima sana in corpore sano : telle est la devise de mon orientation professionnelle.



Deux spécialités orientées vers le bien-être car notre capital humain a parfois besoin d'un petit coup de pouce :

l'hypnose Ericksonienne et le massage Amma pour stimuler le corps et prendre soin de l'esprit.



Titulaire d'une maîtrise STAPS et d'un diplôme d'ESC je possède de l'expérience dans :



- un poste de commerciale (Chef de secteur Senior chez COTY BEAUTY 2010-2017)



- la grande distribution (Chef de rayon chez AUCHAN)



- l'événementiel sportif (Chef de projet stagiaire chez AXAEQUO, Agence de communication)



- la distribution spécialisée sport (Assistante chef de département, GO SPORT)



- la communication (Assistante marketing stagiaire, Direction du sport, Mairie du Havre)



- la direction de séjours dans l'animation (Responsable de séjour pour personnes adultes handicapées mentales, jeunes et adolescents en France et en Espagne)



Mes compétences :

Vente