Laurence GROSGEORGE

Voilà plus de 20 ans que C2BI intervient dans le domaine de la construction. Forte de 26 collaborateurs, elle est devenue l'un des principaux bureaux d'études à l'échelle du quart Nord-Est de la France.



Les compétences que regroupe C2BI lui permettent d'intervenir à tous les stades de l'acte de construire. Que ce soit en phase études (EEC, mandataire d'équipe de maîtrise d'oeuvre) ou en phase travaux (DET, pilotage de chantier), C2BI a mené à terme bon nombre de projets de construction neuve et de réhabilitation de locaux divers en sites occupés, dans le respect de la qualité et des délais. Ce panel d’activité est en outre complété par de nombreuses références obtenues en qualité de programmiste.



Ses réalisations touchent tous les domaines : scolaire, universitaire, évènementiel et culturel, tertiaire, industriel, sportif, hospitalier, logements... Quel que soit le projet, tout est mis en œuvre pour mettre les compétences des collaborateurs au service de ce dernier et de son donneur d’ordres.



C2BI a établi sa réputation sur des valeurs qui la distinguent, identifiées par les Maître d’Ouvrages que nous avons servis :

 - Le respect de la qualité et des délais, qui est notre motivation et le cœur de nos actions,

 - La pugnacité de nos collaborateurs, car le seul respect de nos engagements ne suffit pas à la réussite d’un projet,

 - La solidarité, car les valeurs humaines doivent être mises en avant, surtout lorsque certains défis sont à relever.