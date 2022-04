Laurence GRUYEZ

Forte de 12 ans d'expérience en marketing opérationnel et marketing direct, je suis actuellement Responsable de communication commerciale clients à la Banque Populaire du Nord depuis mars 2016. Auparavant, chef de projet marketing tous médias au Crédit Mutuel Nord Europe, en CDD (remplacement de congés maternité et congé parental, d'octobre 2014 à décembre 2015), je gérais les opérations commerciales et événementielles. J'ai travaillé aussi en tant que chef de projet en agence de communication. J'ai acquis de l'expérience à la fois chez l'annonceur et en agence de communication. Je suis trilingue (anglais et espagnol), ayant vécu 7 ans à l'étranger. Ces expériences m'ont permis de développer ma capacité d'adaptation, mon aisance relationnelle et mon ouverture d'esprit à d'autres cultures.

Je suis trilingue (anglais et espagnol), ayant vécu 7 ans à l'étranger. Ces expériences m'ont permis de développer ma capacité d'adaptation, mon aisance relationnelle et mon ouverture d'esprit à d'autres cultures.



Mes compétences :

Gestion de projet

Marketing opérationnel

Marketing direct

Emailing

E-marketing

Communication

E-commerce

Trafic management

EMarketing

ECommerce

Sieges