Jonathan FLEURENT

Bonjour et bienvenue sur mon espace.



Dans le cadre du développement de mon activité et pour répondre aux besoins de nos clients grands comptes, je recherche des profils ingénieurs/BAC+5 afin de renforcer nos équipes de consultants ALTEN:



- Ingénieurs d'étude et développement en nouvelles technos (Java/JEE, C# .net, SharePoint...)



- Chefs de projets(AMOA et AMOE) Juniors et expérimentés (Compétences fonctionnelles Bancaire et Rétail appréciées)



- Développeurs/Analystes/Chef de projet Mainframe (MVS DB2 PACBASE)

- Support Fonctionnel bancaire (connaissance gros système et culture bancaire...)



- Administrateurs/Ingénieurs Systèmes expérimentés Windows/Linux



- Consultants décisionnels ETL (ODI, Talend, ABInitio ...) et/ou Restitution (BO, Qlikview ...)



Mes compétences :

Conseil

Recrutement

Manager

Gestion centre de profits