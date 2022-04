Laurence GUENEE-FUME

Après 22 ans au sein de l'institut militaire en tant qu'informaticienne; de programmeur à administrateur systeme linux

J'ai décidé de tourner la page, et de me servir des differentes missions que j'ai effectuées pour trouver un emploi en adéquation avec mes compétences.



En tant que moniteur en éducation canine j'officie dans un club canin tous les samedis apres-midi.De plus 2 fois par semaine j'entraine mes chiens pour faire des concours d'obéissance et d'agility.



De plus nous venons de creer une association de randonnée pédestre, cyclisme et footing au sein de notre village.

Responsable de la trésorerie et du site web http://les-randos-nansaises.e-monsite.com/ nous espérons partager notre envie de bouger à Nans.



Mes compétences :

Education

Education canine

Informatique