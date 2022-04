Laurence GUÉNON

Expérimentée en tant qu'assistante Administration Des Ventes, une restructuration d'entreprise me projette vers de nouveaux horizons.

Je souhaite mettre à profit mes compétences et suis disponible sous 1 mois.



Mes compétences :

SAP SD

Microsoft Outlook

Microsoft Office

IBM AS400 Hardware

Organisation du travail

Gestion de la relation client

Accueil physique et téléphonique

Gestion administrative

Gestion des priorités

Logistique

Analyser écouter réfléchir agir

Administration des ventes

Comptabilité