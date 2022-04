Alexandre DESCAMPS

Mon expérience est le résultat de mon parcours mené dans le domaine des technologies alimentaires à travers plusieurs entreprises de tranformation du lait telles que LACTALIS, ENTREMONT-ALLIANCE et ELSA/MIFROMA aujourd'hui.



Principales Missions:

- Définir et partager la stratégie de développement, les choix techniques et technologiques .

- Identifier les nouvelles technologies et mettre en place les contrats/partenariats.

- Créer et développer les produits nouveaux.

- Structurer et animer le processus de développement des produits.

- Orienter et contrôler l’avancée des projets.





Mes compétences :

R&D

Innovation

Gestion de projet

Recherche