Laurence GUERY

Experte en Administration des Ventes (France et Export), je suis capable d'accompagner et de consolider la satisfaction de la clientèle d'entreprises en déploiement.



En effet, me former puis transmettre aux autres quelques outils de communication et de management pendant deux ans, à complété mes compétences opérationnelles et m'a permis d'aborder mon métier initial avec plus de hauteur et de transversalité.



Admirant la démarche de l'entreprenariat artisanal, je trouve ma place en participant au déploiement de l'alliance création, production et commercialisation au sein d'entités à taille humaine.



Mes compétences :

Relations clients

Secrétariat

Animation de formations

Italien

Analyser écouter réfléchir agir

Recrutement

Pédagogie

Prospection

Planification

Coordination

Dynamisme

Communication

Anglais

Gestion commerciale

Organisation