Après plus de 20 ans d’expérience en entreprise dans le développement RH

J’ai décidé d'évoluer vers les métiers de l’accompagnement professionnel :

Bilans de compétences, aide à l’orientation jeunes et adultes, conseil carrière, cohésion d'équipe...

Ain d’exercer des missions qualitatives centrées sur l’humain tout en capitalisant sur mes compétences RH et ma connaissance de l'entreprise "vue de l'intérieur".



Pratitienne habilitée GOLDEN et STRONG je réalise des accompagnements visant une aide à l’orientation scolaire et professionnelle, au développement de carrière et à la recherche d'emploi.



D' octobre 2012 à avril 2014 j'ai accompagné, dans le cadre d'une mission à l'Apec, des jeunes diplômés vers leur premier emploi dans le cadre du dispositif "Templin jeunes".



Depuis je développe mon activité de manière indépendante. Je m'adresse notamment aux jeunes que j'ai beaucoup de plaisir à accompagner : Lycéens dans leurs choix d'orientation, étudiants souhaitant préciser leur projet professionnel et/ou envisageant une réorientation d'études, jeunes diplômés à la recherche d'un premier emploi.



En 2016, j’ai décidé de fédérer l’ensemble de mes activités sous l’appellation L GO : Laurence Guillet Orientation.

Pour en savoir plus je vous invite à visiter mon site :



Mes compétences :

Bilans professionnels

Bilans de compétences

Bilans de personnalité

Gestion de projet

Animation de formations

Restitution d'inventaires de personnalité

Ingénierie de formation

Aide à la recherche d'emploi

Orientation professionnelle

Coaching scolaire