Laurence GUILLON

Je termine actuellement une mission de restructuration du Pôle Habitat et Vie Sociale, au sein de l'APEI Centre Manche. J'y ai piloté et assuré des travaux, réalisés dans le cadre de la future contractualisation d'un CPOM avec le Conseil Départemental, qui ont permis de réaliser avec l'équipe de direction, divers diagnostics organisationnels et ressources humaines. Ces travaux ont permis de dessiner une organisation cible, des processus et définitions de fonction, des plans d'action et d'accompagnement au changement sont en projet.

Fort de cette expérience riche et duplicable, je suis actuellement à la recherche d'un CDI pour un poste de direction adjointe en établissement médico-social ou un poste de conseillère technique dans le Calvados.



Mes compétences :

Coordination de projets

Gestion budgétaire

Evénementiels et salons

Ressources humaines

Recrutement

Marketing opérationnel

Conseil en organisation

Rédaction de contenus

Intranet

Animation de formations