Laurence GUILLON

C’est un long chemin de vie qui m’a amené à la naturopathie. En effet je me suis rendue compte que de nombreuses remises en questions et un travail sur les émotions ont un impact essentiel sur la santé. Je me suis donc naturellement attelée à ré-inventer ma vie ….

Comme dit Jean-Paul Sartre dans « Les mouches »

« Chaque homme doit inventer son chemin »

C’est donc naturellement que j’ai modifié le cours de mon existence en me formant à la naturopathie. Ce chemin a alors pris tout son sens. J’ai envie maintenant de partager avec vous ces expériences de vie. Elles m’ont apportées de nombreux bénéfices sur les plans physique et psychique. J’ai notamment apprécié la plénitude ressentie lorsque l’on est à la fois bien dans son corps et dans sa tête. C’est par conséquent sur votre propre chemin que je souhaite vous accompagner si vous le souhaitez.



J’ai alors choisi de changer d’activité professionnelle. Après mon premier métier de graphiste, puis quinze ans à mon compte en tant qu’encadreur d’Art, j’ai repris des études. Une année dense et enrichissante à l’école Euronature de Lille dont je suis certifiée.



Je peux ainsi associer deux passions, les relations humaines et les médecines naturelles. Je donne ainsi un nouveau sens à ma vie. J'ai maintenant la conviction d’être à ma place en tant que praticien naturopathe.

Je suis certifiée La FENA (Fédération française des Ecoles de naturopathie). Je suis membre de l’OMNES (Organisation Mondiale de la Médecine Naturelle et de l’Education Sanitaire).

Les naturopathes certifiés OMNES s’engagent à se former tout au long de leur carrière, à respecter le code de déontologie et la charte de la naturopathie. Je fais également partie de NATURO’NORD, association des naturopathes des Hauts-de-France. Cette association a pour but de promouvoir la naturopathie dans cette région. Nous partageons nos expériences, enrichissons nos savoirs. Nous veillons à l’éthique de la pratique naturopathe.



Mes compétences :

