Laurence GUILLON

Responsable de Budgets Edition, Print & Digital au sein d’Agences de Communication Corporate, j’ai accompagné de grandes marques dans différents secteurs d’activité : La chimie, les banques, la technologie de pointe, les sociétés de services, des groupes industriels ainsi que la grande distribution. Ma capacité d’écoute associée à mon esprit créatif sont mes principaux atouts pour appréhender les problématiques de communication commerciales, financières et internes. Mes compétences techniques et mon sens relationnel me permettent de considérer que chaque client est unique, tout en puisant dans la richesse de mes expériences, multiplicité et diversité pour lui apporter des solutions spécifiques. Aujourd’hui je souhaite mettre cette expérience « Agence » au service d’une entreprise, en intégrant son service Communication pour prendre en charge l’ensemble des Publications de la marque.



Mes compétences :

Gestion de projets

Coordination

Relations clients

Maîtrise Chaine Graphique

Création graphique