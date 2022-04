Laurence GUILLON

Pharmacienne diplomée de l'université de Nantes en 1987, j'ai occupé différents postes d'adjointe.

J'ai enrichi mon diplôme d'un DU orthopédie à l'université René Descartes de Paris en 2001.

J'ai également suivi des formations en aromathérapie, phytothérapie et homéopathie.



Installée pendant 4 ans en tant que gérante et présidente de la SEL Pharmacie Sud Canal.

Dynamisme et organisation de rigueur, un véritable challenge.



Changement de vie en 2016, avec un déménagement dans le Sud Ouest.

J'effectue des remplacements , dans l'attente d'un poste d'adjointe à responsabilités, ou d'une gérance.

Prête à quitter le monde officinal pour évoluer dans l'univers de la parapharmacie, ou au sein d'une enseigne bio.



Mes compétences :

Orthopédie

Aromathérapie

Homéopathie

Phytothérapie