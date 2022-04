Laurence GUILMET

Auto-entrepreneuse,



assistante commerciale et créatrice d'Entreprise,



je suis à votre service pour accueillir et m'occuper de vos animaux pendant votre absence.



25 ans d'expérience en dressage auprès d'animaux (chiens, chats, chevaux) avec un galop 7 en équitation (dressage, obstacle et cross) me permettent de dominer de nombreuses situations et faire en sorte que cela se passe bien entre eux et avec les êtres humains.



Un diplôme d'éleveur canin acquis auprès de la Société Centrale Canine et le Certificat de Capacité à l'exercice des activités liées aux animaux de compagnie obtenu auprès de la Direction Départementale de la Protection des Personnes de Paris vous assure une garantie de sérieux et de professionnalisme.



Mes compétences :

Comportementaliste