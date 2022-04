Laurence GUYONNET

Mon parcours est atypique et m'a permis de développer de fortes capacités commerciales et relationnelles.

Commerciale terrain durant plusieurs années j’ai acquis des capacités d'adaptation et d'organisation reconnues ainsi qu'un sens particulièrement développé du service et de la satisfaction client.

Egalement Responsable de points de vente durant plusieurs années, cela m’a permis de me former à la gestion d’entreprise.



Mes compétences :

GESTION COMMERCES ET CENTRES DE PROFIT

VENTE ET DEVELOPPEMENT COMMERCIAL

FIDELISATION ET SUIVI CLIENTS